Em menos de um ano no time profissional do Palmeiras, a joia entrou para a história do clube por diversas vezes, não só por ter sido a maior negociação da história do clube, como também por ser o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Palmeiras e quebrar um recorde de 106 anos, que era de Heitor, ao balançar as redes do Athletico-PR com apenas 16 anos, três meses e quatro dias.