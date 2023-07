O Palmeiras venceu o Fortaleza, por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque da partida fica por conta do meia Rapahel Veiga, que desempatou o confronto. O jogador teve diversas chances para balançar a rede e conseguiu. Logo num momento que a equipe corria risco de sofrer a virada. Confira as notas do Lance! para os jogadores do Palmeiras.