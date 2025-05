Acerto de Ancelotti com Seleção abre caminho para renovação de Abel no Palmeiras

A definição de Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira abre caminho para o Palmeiras renovar o contrato com Abel Ferreira. Com as dificuldades recentes da CBF nas tratativas com o italiano, o nome do treinador alviverde passou a ser citado como uma das possibilidades para assumir o comando da Amarelinha, que está sem um líder desde a demissão de Dorival Júnior.

continua após a publicidade

+ Exemplo de Barueri põe pressão sobre política de ingressos de Leila no Palmeiras

A confirmação de Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira tira a "sombra" da CBF do caminho do Palmeiras, que agora pode avançar com mais tranquilidade nas tratativas para manter Abel Ferreira no clube. Atualmente, o treinador tem contrato válido até dezembro de 2025.

Em evento de apresentação da taça do Mundial de Clubes, na sede social do Palmeiras, Leila afirmou que já iniciou negociações para estender a permanência de Abel, mas que as conversas ainda não têm uma data definida para serem concluídas.

continua após a publicidade

— Não, nós não temos uma data específica para fechar esse ponto (renovação de Abel), não temos. Hoje, o nosso foco é o jogo de domingo. É jogo a jogo, tá? Nosso foco principal não é esse agora, porque ainda temos tempo. Mas, com certeza, vamos resolver isso. Não vai ficar para o fim do ano, vamos resolver antecipadamente. Eu já conversei com o Abel, e quem vai tratar com o empresário dele é o meu diretor de futebol. Então, não tem uma data pré-determinada — afirmou a mandatária em entrevista na última semana.

— O que eu quero é que o Abel fique conosco até o final do meu mandato. Seria histórico. Eu não sei se algum outro presidente, com dois mandatos, tenha permanecido com o mesmo treinador. Esse é o meu objetivo: que o Abel fique no Palmeiras até dezembro de 2027 — completou.

continua após a publicidade

A renovação de Abel Ferreira é o principal objetivo do segundo mandato de Leila Pereira, além da manutenção do vitorioso projeto esportivo que garantiu dez taças desde a chegada do português à Academia de Futebol.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, o treinador venceu 10 títulos no comando do Verdão. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Abel pode enfrentar calendário inédito

Nesta temporada, o Palmeiras pode ter até 84 jogos, dependendo, é claro, do quão longe chegará nos campeonatos ao longo da temporada. O Paulistão, no caso, terá início mais cedo em razão da disputa do Mundial, e o Verdão entreia no próximo dia 15.