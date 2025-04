Abel tem novo problema para definir escalação do Palmeiras contra o Internacional

O Palmeiras tenta manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, mas Abel Ferreira lida com uma série de problemas para definir a escalação da equipe que enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (16), no Beira-Rio.

Após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, o lateral-direito Marcos Rocha foi diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda. Com isso, o jogador iniciou um cronograma individualizado com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Além de Rocha, Abel também terá o desfalque de Murilo. O zagueiro seria titular no clássico contra o Corinthians, mas sentiu um incômodo na coxa durante o aquecimento e foi preservado pela comissão técnica.

Assim, a tendência é que Abel Ferreira repita a escalação que venceu o Derby por 2 a 0, na Arena Barueri, com Bruno Fuchs atuando pelo lado direito da defesa.

Liberado pelo departamento médico, Paulinho entrou em campo por cerca de 15 minutos na segunda etapa do último compromisso da equipe e passa a ser opção para o setor ofensivo. O atacante, no entanto, ainda busca a melhor forma física e deve ser integrado gradualmente pela comissão técnica.

Paulinho retornou de lesão e vira opção para Abel Ferreira no Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras divide a liderança do Brasileirão

Após três rodadas, o Palmeiras soma sete pontos, com duas vitórias (uma delas diante do Corinthians) e um empate, e está empatado com o Flamengo na liderança da competição. A equipe paulista, no entanto, leva desvantagem nos critérios de desempate — quatro gols marcados contra cinco do rival.

A expectativa, caso o confronto contra o Juventude não seja adiado, é que o Alviverde dispute 15 partidas, somando compromissos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, antes de viajar para os Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho.