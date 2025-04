Defensor sofre nova lesão, e Palmeiras tem problema para sequência no Brasileirão

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, foi diagnosticado com um edema na panturrilha e passou a seguir cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube.

Sem previsão de retorno aos gramados, o jogador se torna novo desfalque para a comissão técnica. Mayke, seu substituto imediato, também está fora por conta de problemas físicos. Com isso, Giay surge como única opção de origem para a posição, mas Abel Ferreira preferiu alterar o esquema e escalou o zagueiro Bruno Fuchs na lateral nos últimos compromissos.

Em preparação para o próximo compromisso no Brasileirão, o elenco do Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (15), na Academia de Futebol. Após uma sessão de vídeo, os atletas foram ao gramado para trabalhar conceitos táticos e participar de uma atividade recreativa.

Na sequência, a delegação embarcou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde o Verdão enfrenta o Internacional, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Com sete pontos conquistados em três rodadas, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, empatado com o Flamengo, que leva vantagem no número de gols marcados.

Após ter nova lesão detectada, Marcos Rocha desfalca o Palmeiras contra o Internacional (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Marcos Rocha é novo problema para o sistema defensivo do Palmeiras

Além de Marcos Rocha, que trata um edema na panturrilha, a comissão técnica também não conta com Murilo, ainda com dores na coxa. Apesar de ser lateral de origem, o camisa 2 já atuou em algumas oportunidades como zagueiro, principalmente em esquemas com três defensores, e poderia ser uma alternativa para Abel Ferreira.

Já Naves atrai o interesse de clubes do futebol brasileiro e recebeu uma proposta do Botafogo nas últimas semanas. A diretoria alviverde não se opõe à saída do atleta, mas pretende negociá-lo apenas em definitivo.

– O Naves foi um dos jogadores que mais pediu para sair, e deixamos sair, mas a verdade é que não apareceu proposta — a não ser agora, do Botafogo. E apareceu porque tem um jogador lesionado (Bastos). (…) Não vamos emprestar jogador. Se quiser, paga. Há um preço, e não é muito caro – afirmou o treinador.