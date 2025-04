Internacional x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações

Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 19h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no estádio Beira-Rio, com transmissão do Prime Video.

+ Defensor sofre nova lesão, e Palmeiras tem problema para sequência no Brasileirão

Invicto na atual edição do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho chega ao confronto após empatar sem gols fora de casa com o Fortaleza. Atualmente, a equipe ocupa a sexta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

Já o Palmeiras soma sete pontos após três rodadas e divide a liderança do Brasileirão com o Flamengo, que leva vantagem nos critérios de desempate. Ao todo, são duas vitórias e um empate, incluindo o 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri.

Internacional e Palmeiras durante partida no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Internacional e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

4ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 15 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Felipe Alan Costa de Oliveira

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Tabata (Vitinho), Alan Patrick e Wesley; Valencia.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

