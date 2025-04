Palmeiras renova contrato de destaques da base até 2029

O Palmeiras anunciou, na tarde desta terça-feira (15), a renovação contratual do zagueiro Benedetti e do atacante Thalys. Recém-promovida ao elenco principal, a dupla assinou vínculo válido até dezembro de 2029.

Utilizado por Abel Ferreira na rotação durante o início do Campeonato Paulista, o defensor soma seis partidas pelo time profissional, sendo quatro delas como titular.

- Primeiramente, tenho de agradecer muito a Deus por cada vez mais me dar essas oportunidades. Fico muito feliz porque nós que subimos agora da Base estamos tendo um reconhecimento e estamos cada vez mais nos preparando para desfrutar de tudo. Vamos em busca de mais jogos e títulos, se Deus quiser. Minha família também ficou muito feliz porque desde pequeno eu sou palmeirense, então é uma segurança para todos nós. Se Deus quiser, ainda temos muito pela frente - comentou.

O atacante, por sua vez, marcou dois gols em 11 partidas com a equipe comandada por Abel Ferreira — um deles no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

- Fiquei muito feliz, assim como a minha família. Como vocês já sabem, a maioria da minha família é palmeirense. Fiquei muito feliz porque é um clube que sempre acreditou em mim, que me trouxe pra cá vindo dointerior de Alagoas. Então eu e minha família ficamos muito felizes quandorecebemos essa notícia da renovação - disse.

Thalys (à esquerda) e Benedetti após renovação de contrato com o Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Próximo jogo do Palmeiras

Após vencer o Corinthians por 2 a 0 no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo contra o Internacional, fora de casa. Com sete pontos conquistados em três jogos, o Verdão ocupa a vice-liderança da competição, empatado com o Flamengo.