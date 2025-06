Abel foca em parte ofensiva e indica escalação do Palmeiras para estreia com o Porto

GREENSBORO (EUA) - O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (13), em Greensboro, nos Estados Unidos, para dar sequência aos trabalhos visando a estreia no Mundial de Clubes da Fifa, contra o Porto-POR, no próximo domingo (15), às 19h (de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey. Neste quarto dia, o técnico Abel Ferreira focou em atividades voltadas à parte ofensiva.

Como é de costume nestes treinamentos nos Estados Unidos, a comissão técnica liberou para a imprensa apenas os 15 primeiros minutos de atividades. Durante esses minutos, os jogadores fizeram um aquecimento com roda de bobinho, além de uma corrida no gramado, que é natural.

Na manhã deste sábado (14), o Verdão ainda realizará um último treinamento antes de viajar para Nova Jersey, local onde o time fará um reconhecimento no gramado do estádio que será palco do duelo entre brasileiros e portugueses.

O provável Palmeiras que vai a campo encarar o Porto tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estevão, Facundo Torres (Maurício) e Vitor Roque Roque.

Calendário do Palmeiras

O Palmeiras realizará atividades em Greensboro até o dia 14 de junho, quando embarca rumo a Nova Jersey para o duelo contra o Porto, no domingo, a partir das 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium.

Quatro dias depois, no mesmo estádio, a equipe comandada por Abel Ferreira encara o Al Ahly e fecha sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami, de Lionel Messi. Ao término dos duelos, o elenco retorna à base em Greensboro, na Carolina do Norte, para dar sequência à preparação.