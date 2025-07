‘5X6’ Jornalistas fazem cara a cara para Corinthians x Palmeiras

Nesta quarta-feira (30), um duelo promete agitar a noite de Copa do Brasil: Corinthians x Palmeiras. A bola rola na Neo Química Arena às 21h30 pelo jogo de ida das oitavas de final, e jornalistas fizeram o famoso cara a cara com os dois times.

continua após a publicidade

Em campo, tudo indica que teremos um grande jogo, com clima quente, no primeiro Dérbi da história da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa a terceira colocação, enquanto o Corinthians aparece em 11°. Em compensação, o Timão foi campeão paulista em cima do Palmeiras no começo do ano.

➡️Galvão cita Palmeiras e Flamengo em desabafo: ‘Esculhambação total’

Para esquentar o clima da decisão, Bruno Formiga, Vitor Sérgio Rodrigues e Taynah Espinoza, da TNT Sports, fizeram o cara a cara com os jogadores dos dois times.

continua após a publicidade

A disputa entre os goleiros já é bem acirrada, e começou com vitória de Weverton, do Palmeiras, contra Hugo Souza, do Corinthians. Aliás, toda a defesa do Verdão levou a melhor com cinco votos a zero. O confronto começa a melhorar para o Timão a partir do meio de campo.

Veja todo o cara a cara para Corinthians x Palmeiras

Hugo Souza x Weverton: 1x2 Matheuzinho x Giay: 0x2 André Ramalho x Gustavo Gomez: 0x2 Gustavo Henrique x Bruno Fuchs: 1x2 Angileri x Piquerez: 0x2 Raniele x Anibal Moreno: 0x2 Martínez x Evangelista: 2x0 Breno Bidon x Facundo Torres: 2x1 Garro x Maurício: 2x1 Memphis x Sosa: 2x0 Yuri Alberto x Vitor Roque: 2x0

Onde assistir, horário e prováveis escalações

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão da Prime Vídeo, TV Globo, Premiere e SporTV. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil com autoridade, superando o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0. No jogo de ida, disputado no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, a equipe alvinegra controlou as ações e saiu em vantagem. Na volta, na Neo Química Arena, repetiu o placar e confirmou a classificação.

O Palmeiras também fez uma campanha segura na terceira fase da competição. Contra o Ceará, venceu fora de casa por 1 a 0 no Castelão e encaminhou a classificação. No jogo de volta, no Allianz Parque, o time paulista confirmou a superioridade e goleou por 3 a 0, avançando com um placar agregado de 4 a 0.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Martínez, Raniele, Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Lucas Evangelista, Moreno e Maurício; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.