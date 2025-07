Ex-Palmeiras manifesta desejo de sair do Manchester City; entenda

Ex-Palmeiras, o zagueiro Vitor Reis pediu ao Manchester City para ser emprestado e recebeu ofertas de Porto e Bayer Leverkusen. Visando convocações para a Seleção Brasileira, o defensor acredita que precisaria ganhar mais minutos em campo. A equipe inglesa entende que o jogador está nos planos, mas um acordo entre as partes deve ser definido em breve. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

O Manchester City ainda não tomou uma decisão final sobre o que pensa em fazer com Vitor Reis. Internamente, existem pessoas que acreditam que a permanência no clube seria a melhor escolha, enquanto outros defendem o empréstimo. A expectativa é de que uma decisão seja tomada nas próximas semanas.

Aos 19 anos, o ex-Palmeiras chegou ao Manchester City com grandes expectativas, mas fez apenas quatro partidas na última temporada. Um empréstimo a clubes do segundo escalão daria mais oportunidades para Vitor Reis no cenário europeu.

Em ida ao Manchester City, Vitor Reis se tornou o zagueiro mais caro do Brasil

Vitor Reis foi titular contra o Wydad Casablanca no Mundial de Clubes (Foto: David Ramos/Getty Images via AFP)

Vitor Reis, chegou ao Manchester City por 35 milhões de euros, porém, ainda não conquistou o seu espaço na equipe de Pep Guardiola. O jogador é considerado um dos talentos mais promissores do futebol sul-americano. Por conta da sua força no jogo aéreo e pela saída de bola limpa e precisa - , o jogador também entrou no radar do Girona, pois suas qualidades combinam perfeitamente com o estilo de Míchel, técnico da equipe.

A transferência do zagueiro brasileiro se tornou a maior venda de um atleta da posição para o exterior. A joia do Verdão superou o são-paulino Beraldo, vendido ao PSG por 20 milhões de euros em 2024. A operação também é a terceira maior da história do Palmeiras, atrás apenas de Endrick e Estêvão.

