Galvão cita Palmeiras e Flamengo em desabafo: ‘Esculhambação total’

Galvão Bueno fez um desabafo sobre o futebol nesta segunda-feira (28) ao analisar a volta do Mundial de Clubes. O narrador citou Palmeiras e Flamengo durante o discurso que começou sobre elenco e terminou com críticas ao calendário.

O Brasileirão está a todo vapor e os debates sobre os favoritos começam a tomar forma nas mesas redondas espalhadas pelo país. No programa Galvão e Amigos, nesta segunda-feira (28), esse era o debate principal.

Antes de passar a bola para os convidados, Galvão Bueno fez um desabafo sobre o calendário do futebol depois do Mundial de Clubes e citou Palmeiras e Flamengo.

- Dois times nadam de braçada nessa questão de elenco: Palmeiras e Flamengo. Com o faturamento, com oque tem. Sabe por que, gente? O futebol virou uma esculhambação sem tamanho. Aí, você tem a Copa do Mundo de Clubes. Parou o campeonato quanto tempo? Aí agora os times têm que jogar todo dia. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É desumano - começou Galvão Bueno.

- E outra coisa, a preferência é da CONMEBOL. A CBF tem que correr atrás de um dia para jogar. É um absurdo, um absurdo - completou Galvão Bueno.

Copa do Brasil: Palmeiras e Flamengo jogam as oitavas de final

Palmeiras e Flamengo tem confrontos muito difíceis na Copa do Brasil. Para avançar até as quartas de final, o Verdão vai ter que passar pelo Corinthians, seu maior rival. Já o Mengão, vai reeditar a final do ano passado e enfrentar o Atlético-MG.

O Flamengo enfrenta o Galo nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida. A bola rola às 21h30 e promete agitar a noite de todo Brasil.

O Palmeiras entra em campo já nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, também as 21h30. O clássico define quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil.