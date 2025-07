Áudios vazados de Dudu com diretor do Palmeiras repercutem: ‘Lamentável’

O portal "UOL" divulgou áudios de Dudu com Anderson Barros, do Palmeiras, antes do atacante se transferir para o Cruzeiro. Hoje, o atleta está no Atlético-MG, também de Belo Horizonte. Assim que os áudios foram divulgados, os torcedores começaram a se manifestar nas redes sociais.

De acordo com apuração do portal, os áudios foram gravados pelo próprio jogador em uma reunião dele com o diretor Anderson Barros. Em um dos trechos, Dudu manifesta o desejo de permanecer no Palmeiras. Em outro momento, alega que vários times o procurariam se o clube não quisesse sua permanência.

- Para mim, tanto faz renovar ano que vem, Se eu não renovar, eu vou sair no ano que vem, em dezembro, Cruzeiro vai me querer Santos, Corinthians, quem quer que seja. Time para mim não vai faltar - disse Dudu em conversa com diretor do Palmeiras

- Jamais eu ia querer sair do Palmeiras. Eu só quero. E eu só quero que eu não vou falar do Palmeiras porque o Palmeiras envolve torcida, envolve tudo. Vou falar vocês. Você, a presidente e o treinador. Entendeu? Porque o Palmeiras, é a torcida é todo mundo - declarou Dudu.

Relembre a polêmica entre Leila e Dudu

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pedia R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.

Na ocasião, Leila Pereira disse que Dudu "saiu pela porta dos fundos", enquanto o jogador rebateu com uma foto em suas redes sociais com "o caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC."

Dudu e Anderson Barros na época que o atacante estava no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Saída pela 'porta dos fundos' não apaga títulos de Dudu

Atritos com o técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira, somados ao desejo por um novo projeto esportivo, foram decisivos para a saída de Dudu do Palmeiras. Após se recuperar de grave lesão no joelho direito, ele voltou a jogar em junho do ano passado, atuando por pouco mais de dez minutos na vitória sobre o Juventude, no Allianz Parque. Naquele mês, chegou a encaminhar um acerto com o Cruzeiro, que acabou não se concretizando.

A iminente saída gerou descontentamento em Leila, que declarou publicamente que o ciclo do jogador no clube havia chegado ao fim. Sem espaço com a comissão técnica, ele passou a treinar separado após um incômodo na panturrilha e não foi mais utilizado por cerca de um mês. Em 2024, disputou apenas 19 jogos, sendo quatro como titular, com a menor média de minutos em campo desde que chegou ao clube.

Dudu é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Mayke, além de ídolos históricos como Junqueira e Ademir da Guia. Foram 462 partidas pelo Verdão, com 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências. No Allianz Parque, é o atleta com mais jogos (206), mais vitórias (144) e o maior número de assistências (50), ficando atrás apenas de Raphael Veiga na artilharia da arena.

Pilar na retomada do protagonismo palmeirense na última década, levantou 13 troféus pelo clube: quatro Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2015), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).