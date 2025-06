Diogo Costa sente desconforto e pode virar dúvida no Porto para estreia contra o Palmeiras

A estreia do Porto-POR no Mundial de Clubes da Fifa está marcada para o próximo domingo (15), contra o Palmeiras, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e o time europeu pode ter uma preocupação para este primeiro duelo. O goleiro Diogo Costa sentiu um desconforto muscular na coxa direita durante o treinamento desta quinta-feira (12) e deixou as atividades mais cedo.

Segundo informações do site oficial do Porto, o goleiro será reavaliado pelo departamento médico do clube português para saber a gravidade do problema de Diogo Costa. Já o meia Stephen Eustáquio se juntou ao restante do grupo para realizar seu primeiro treino após os compromissos com a seleção.

Em entrevista exclusiva à DAZN, o Eustáquio demonstrou respeito pelos rivais do Grupo A do Mundial e exaltou o clima internacional da competição. O canadense afirmou ver o Al Ahly como o adversário mais forte da chave.

O lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras, rebateu a declaração do jogador do Porto em relação ao assunto.

- Primeiro que, se você não conhece, não pode falar. Como ele (Eustáquio, jogador do Porto) não conhece o Al Ahly e fala que é o time mais forte? O grupo vai ser competitivo, são todos grandes times. O Al Ahly é o maior do Egito, Porto um grande time de Portugal e o Inter Miami tem figuras a nível mundial. Então acho que temos que fazer jogo a jogo e tentar começar com o pé direito - disse o uruguaio.

Os Dragões voltam a treinar nesta sexta-feira (13), às 10h (horário local) para uma sessão de trabalho com portas fechadas.