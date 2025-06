Piquerez exalta esforço de Leila com logística dos convocados do Palmeiras

GREENSBORO (EUA) - A logística elaborada pela diretoria do Palmeiras para os jogadores que foram convocados por suas seleções durante o período de Data-Fifa rendeu elogios. O lateral-esquerdo Piquerez, que estava com o Uruguai, agradeceu a presidente Leila Pereira pela movimentação que fez para que os oito atletas chegassem de forma rápida e segura aos Estados Unidos, local onde o Verdão se prepara para disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

- Primeiramente agradecer ao Palmeiras porque fizeram uma movimentação muito grande para trazer os jogadores das seleções aqui, para estar à disposição, foi uma viagem muito longa, mas muito feliz de estar aqui junto com os companheiros. E da estrutura que dá para ver aqui, só o campo aqui é top, espero que seja um exemplo para o Brasil, para os campos de lá... - disse o palmeirense.

Além da agilidade para contar com os jogadores para que o elenco de Abel Ferreira estivesse completo o mais rápido possível, a estrutura do hotel que a diretoria reservou para o período em que o clube disputa o torneio internacional também chamou a atenção de Piquerez.

- A verdade é que não tem nada a falar, o Palmeiras também fez um esforço muito grande em relação ao hotel, a gente tem uma estrutura muito grande, tem tudo lá, trouxeram tudo, temos tudo para brigar pelo que a gente veio e esperamos que dê certo - disse o lateral.

Os convocados viajaram até Greensboro, na Carolina do Norte, no dia 11 de junho, a bordo do avião particular da presidente Leila Pereira. O restante da delegação alviverde, por sua vez, deixou o Brasil no dia 9 de junho, um dia antes do término da Data-Fifa e iniciou os treinamentos já no dia 10.

Calendário do Palmeiras

O Palmeiras realizará atividades em Greensboro até o dia 14 de junho, quando embarca rumo a Nova Jersey para o duelo contra o Porto, no domingo, a partir das 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium.

Quatro dias depois, no mesmo estádio, a equipe comandada por Abel Ferreira encara o Al Ahly e fecha sua participação na fase de grupos contra o Inter Miami, de Lionel Messi. Ao término dos duelos, o elenco retorna à base em Greensboro, na Carolina do Norte, para dar sequência à preparação.