O Allianz Parque receberá o Nitro Circus, evento internacional de esportes radicais, neste domingo (15), às 19h, em São Paulo. O espetáculo, conhecido como o "maior espetáculo de esportes radicais do planeta", apresenta manobras em rampas gigantes com diferentes veículos e equipamentos.

Criado em 2003, o Nitro Circus traz ao público apresentações com motocross freestyle, BMX, skate, patins, cadeiras de rodas adaptadas e veículos customizados. O estádio, que serve como casa do Palmeiras para partidas de futebol, é administrado pela WTorre em parceria com o clube paulista.

Nem tudo é só futebol no Allianz Parque

O Allianz Parque tem sediado diversas modalidades esportivas além do futebol. O estádio já recebeu o Monster Jam, evento que apresenta trucks realizando manobras radicais e superando obstáculos. A Kings League, competição de futebol 7 adaptado, também foi realizada no local, atraindo mais de 40 mil torcedores e contando com a presença de celebridades. Em 2016, uma partida da Seleção Brasileira de Rugby aconteceu no estádio.

Desde sua inauguração, o Allianz Parque testemunhou a conquista de 14 títulos pelo Palmeiras em 11 temporadas. Entre os troféus estão duas Libertadores, quatro Brasileirões, duas Copas do Brasil, quatro Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Além dos eventos esportivos, o estádio já sediou importantes shows musicais com artistas internacionais como Paul McCartney, Coldplay, Taylor Swift, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Ed Sheeran, Foo Fighters e Elton John.

