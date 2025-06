Mayke atrai interesse de clubes do Brasil e pode deixar o Palmeiras após Mundial

O lateral-direito Mayke, do Palmeiras, atrai o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro, especialmente do Santos, que busca a contratação do jogador após o término do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

+ Piquerez detalha plano do Palmeiras e rebate jogador do Porto: ‘Se não conhece, não fala’

Mayke tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e estará livre para assinar um pré-acordo a partir do meio do ano. Atualmente, o atleta perdeu espaço na rotação da equipe e viu Giay assumir a titularidade no início da temporada. Na ala, outra função que pode exercer sob o comando de Abel Ferreira, enfrenta a concorrência de Felipe Anderson e do jovem Allan.

Segundo apuração da reportagem, o lateral não tomará nenhuma decisão antes de retornar ao Brasil, após a disputa da competição continental. Enquanto isso, o Santos segue em busca de tê-lo como reforço para o segundo semestre.

continua após a publicidade

O interesse do Santos em avançar com as tratativas foi divulgado inicialmente pelo "Uol" e confirmado pelo Lance!.

São Paulo e Grêmio foram outros clubes do futebol brasileiro que consultaram recentemente a situação de Mayke. Uma eventual renovação com o Palmeiras, ainda segundo apuração da reportagem, não está descartada, mas o clube, até o momento, não iniciou tratativas com seu staff.

Mayke durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Mayke pelo Palmeiras

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Mayke chegou ao Palmeiras por empréstimo em 2017 e foi adquirido em definitivo em novembro de 2018. Soma mais de 300 partidas com a camisa alviverde, mas tem enfrentado problemas físicos na atual temporada.

continua após a publicidade

Aos 32 anos, perdeu espaço no elenco comandado por Abel Ferreira, apesar de ter sido peça-chave nos últimos anos. Ao todo, conquistou 12 títulos pelo clube — marca que o coloca como um dos jogadores mais vitoriosos da história do Palmeiras, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.