Multicampeão, Mayke se despede do Palmeiras: ‘Dever cumprido’

O lateral-direito Mayke, que está de saída para o Santos, se despediu oficialmente do Palmeiras. Em publicação nas redes sociais, o jogador agradeceu pelos anos vividos no clube alviverde.

Com contrato válido até dezembro de 2025, Mayke já podia assinar um pré-acordo com outro clube, mas acertou sua liberação imediata. O lateral vai assinar com o Santos um vínculo até o fim de 2027.

— Sentimento de dever cumprido, sabe?! Vivi aqui 9 anos com muita intensidade. Consegui, graças a Deus, fazer história. Não imaginava ganhar tantos títulos assim. Deus me escolheu para fazer história em um clube tão gigante como o Palmeiras — disse Mayke.

Desde 2017 defendendo o Palmeiras, tornou-se um dos jogadores mais experientes e influentes do elenco. Com a camisa alviverde, disputou 319 jogos, anotou oito gols e deu 25 passes para gol, conquistando 12 títulos: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), além da Recopa Sul-Americana (2022) e da Supercopa do Brasil (2023).

Mayke deixou o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Abel Ferreira agradece trabalho com Mayke

Após a vitória sobre o Grêmio, neste domingo (27), o técnico Abel Ferreira comentou a saída de Mayke e enalteceu sua contribuição ao clube. Em coletiva, o treinador português classificou o lateral como “espetacular dentro e fora de campo”.

➡️ Santos aposta no ‘perfil vencedor’ de Mayke para superar problema crônico na lateral direita

— Sou um treinador de relações, de projeto. O que me deixa contente é poder ver esses jogadores que estão saindo podendo ser mais reconhecidos em termos salariais e terem mais anos de contrato. Poderíamos ficar com o Mayke até o final, mas o treinador tem coração. Ele explicou o que estava acontecendo. É o jogador que está há mais tempo no Palmeiras. Sempre foi um jogador espetacular, jogando ou não. Agradeço por tudo que ele fez por nós — disse Abel Ferreira.