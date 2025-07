O Brasileirão Feminino Sub-20, uma das principais competições de base feminina, chega à sua reta final com grandes duelos, incluindo o derby entre Corinthians e Palmeiras. Os jogos de ida serão realizados nesta quinta-feira (31).

O Flamengo fechou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 18 pontos, a mesma do Botafogo, líder do Grupo B. Internacional (Grupo C), Corinthians (Grupo D), Palmeiras (Grupo E) e Ferroviária (F).

O torneio foi disputado na categoria sub-18 entre 2018 e 2020 e mudou, em 2022, para o sub-20. Desde então, Internacional (2022 e 2023), e Flamengo (2024) ficaram com as taças.

Formato do Brasileirão Feminino Sub-20

O torneio conta com 24 equipes, distribuídas em seis grupos de quatro times cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que terão confrontos eliminatórios em jogos de ida e volta, assim como na semifinal. A grande final será realizada no dia 28 de agosto.

1ª Fase - Fase de Grupos: 24 times divididos em seis grupos com quatro clubes em cada um. As equipes jogam entre si em partidas de ida e volta dentro dos grupos. Os seis primeiros colocados e os dois melhores segundos colocados na classificação geral avançam para as quartas de final. 2ª Fase - Quartas de Final: confrontos eliminatórios em jogos de ida e volta entre os oito times classificados. 3ª Fase - Semifinal: as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, com os vencedores garantindo vaga na final. 4ª Fase - Final: a grande decisão ocorre em uma partida única para determinar o campeão.

Jogos de ida

Quinta-feira, 31 de julho, às 15h

Fortaleza x Flamengo - Estádio Presidente Vargas - Onde assistir: TV Leão Cassino Bet (Youtube)

Santos x Botafogo - Estádio Bruno José Daniel - Onde assistir: TV Santos (Youtube)

Ferroviária x Internacional - Estádio Fonte Luminosa - Onde assistir:

Corinthians x Palmeiras - Parque São Jorge - Onde assistir: Corinthians TV (Youtube)

Corinthians e Palmeiras duelam no Parque São Jorge pelo Brasileirão Feminino. (Rodrigo Gazzanel/ Ag. Corinthians)

Jogos de volta

Quinta-feira, 7 de agosto, às 15h