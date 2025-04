Após a derrota do Palmeiras pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e falou sobre a possibilidade do atacante Paulinho ser titular da equipe, já que entrou bem no segundo tempo e mudou a cara da partida. Segundo o português, o camisa 10 do Verdão briga pela vaga de Facundo Torres, que fez sua 22ª partida seguida.

continua após a publicidade

➡️ Bahia vence com gol no fim, e Palmeiras perde a liderança do Brasileirão

- O Paulinho briga pela vaga do Facundo, já vos falei. Só que, jogando o Estêvão, posso substituir o Felipe Anderson, tirando Maurício, claramente, que ainda falta de ritmo competitivo (o jogador retornou de lesão). Tinha que meter ali um jogador e decidi colocar o Paulinho. O Vega não pode jogar, eu também não posso jogar nessa posição - disse Abel Ferreira.

O treinador alviverde elogiou a partida de Paulinho e também as chances que o Palmeiras teve, principalmente no segundo tempo. Apesar do resultado negativo em casa, Abel Ferreira preferiu "não dar desculpas" em relação à derrota que encerrou a série de sete vitórias seguidas do time.

continua após a publicidade

- Entrou muito bem, primeira vez tocando a bola, meteu a bola na cabeça do López. Como te disse, eu posso procurar aqui, mil e uma desculpas, eu acho que o jogo se resume aqui. Na primeira parte muito equilibrada, na segunda, na minha opinião, o Palmeiras melhor, muito melhor do que o nosso adversário - avaliou o técnico.

Abel comenta setor ofensivo do Palmeiras

Não podemos só falar da parte defensiva, porque ofensivamente nós chegamos, produzimos, o adversário teve uma bola dentro. Enfim, é aceitar e seguir. Não vou perder muito tempo com este jogo, porque daqui a três dias estamos a competir outra vez.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Agora o Verdão vira a chave e volta suas forças para a estreia na Copa do Brasil. O time de Abel Ferreira enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Castelão. Pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (4), às 16h, o duelo será contra o Vasco, pela sétima rodada, no Mané Garrincha.