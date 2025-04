Abel Ferreira concede entrevista coletiva após derrota do Palmeiras; assista ao vivo

O Palmeiras tentou, mas não conseguiu vencer o Bahia na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e viu a liderança escapar após sofrer gol de Kayky nos acréscimos. O resultado encerrou a série de sete vitórias seguidas do time de Abel Ferreira nas competições que disputa atualmente. Com 13 pontos no Nacional, o Verdão viu o Flamengo assumir a ponta da tabela, enquanto o Bahia é o sétimo colocado com nove pontos.

O que vem por aí?

Agora o Verdão vira a chave e volta suas forças para a estreia na Copa do Brasil. O time de Abel Ferreira enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Castelão. Pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (4), às 16h, o duelo será contra o Vasco, pela sétima rodada, no Mané Garrincha.