Paulinho lamenta ‘gol bobo’ em derrota do Palmeiras, mas elogia trabalho da equipe

O atacante Paulinho entrou no segundo tempo da derrota do Palmeiras para o Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mas ajudou o time a ficar mais agressivo e com volume maior de jogo. A derrota do Verdão veio nos acréscimos, e o camisa 10 lamentou o "gol bobo" sofrido pela equipe de Abel Ferreira, que resultou na perda da liderança do campeonato.

continua após a publicidade

+ Bahia vence com gol no fim, e Palmeiras perde a liderança do Brasileirão

- Eu acho que a gente teve muito volume no segundo tempo, no primeiro tempo menos, mas no segundo tempo teve algumas modificações, eu entrei, o Estêvão, o Roque, jogadores mais agudos, a gente teve muitas oportunidades para fazer o gol, mas tem dias que a bola não entra e tomamos um gol bobo, faltou atenção no final para tentar fechar os espaços deles - disse Paulinho.

- Fomos punidos com um gol, mas segue o trabalho, estamos bem na competição, na Libertadores também, agora é levantar a cabeça e buscar mais nos próximos jogos - afirmou o atacante após o duelo na arena palmeirense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximos jogos do Palmeiras

Agora o Verdão vira a chave e volta suas forças para a estreia na Copa do Brasil. O time de Abel Ferreira enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Castelão. Pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (4), às 16h, o duelo será contra o Vasco, pela sétima rodada, no Mané Garrincha.