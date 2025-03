O Palmeiras está perto de ter seu "time ideal" em campo nesta temporada. Para isso, nada melhor do que promover um ataque com direito a estreia de um camisa 9 muito esperado pela comissão técnica e torcedores: Vitor Roque. O jovem de 20 anos estará à disposição de Abel Ferreira e pode ser titular para enfrentar o São Paulo, nesta segunda-feira (10), pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Caso se confirme a estreia do novo atacante do Verdão, o time deve ter ainda Estêvão e Facundo Torres, atletas que vêm em um bom momento em campo. Paulinho, por sua vez, ainda não estará entre os relacionados. O atual dono da camisa 10 se recupera de uma cirurgia na perna direita e ainda precisará de mais algumas semanas para estar 100%.

Durante coletiva de apresentação na sexta-feira (7), Vitor Roque deixou claro: sua estreia depende apenas de Abel Ferreira, já que está pronto e com desejo de jogar.

- Vinha jogando, vinha treinando. E pouco a pouco vai indo no ritmo aqui também. E sobre jogar, só depende do Abel - brincou o camisa 9.

Outro ponto positivo da equipe palmeirense fica por conta dos retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral-esquerdo Piquerez. A dupla evoluiu durante os treinamentos desta semana e estão recuperados de lesão, podendo, assim, retornar no Choque-Rei.

O provável Palmeiras para enfrentar o São Paulo tem: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

O Verdão volta a treinar na manhã deste domingo (9). O time busca o tetracampeonato inédito do Estadual. Além de Paulinho, Bruno Rodrigues e Mauricio seguem em recuperação de suas lesões e estão fora do clássico paulista.