Veiga e Luciano: Palmeiras e São Paulo podem ter protagonista curioso

Ao falar de São Paulo e Palmeiras, toda rivalidade entra em questão. Mas no clássico desta segunda, dia 10 de março, que vale vaga na final do Campeonato Paulista, um novo personagem surge: a bandeirinha de escanteio.

E com isso, dois nomes em potenciais surgem em uma nova rivalidade: Raphael Veiga e Luciano. Luciano polemizou contra o Corinthians, pela Copa do Brasil em 2023, ao chutar a bandeirinha de escanteio do rival na Neo Química Arena. Mais tarde, Veiga fez algo parecido. Mas no caso de Veiga, essa é uma comemoração feita até mesmo em alguns jogos no Allianz.

Essa bandeirinha se tornou uma grande questão, até mesmo em termos de arbitragem. Podendo ser interpretado como uma falta de respeito ou uma forma de provocação. A regra diz que existem algumas questões quanto a comemorações:

A – Subir no alambrado/ ou se aproximar dos espectadores de uma forma que cause riscos à integridade física ou à segurança;

B – Agir de forma provocativa, debochada ou inflamatória;

C – Cobrir a cabeça ou o rosto com uma máscara ou item similar.

D – Tirar a camisa ou usá-la para cobrir a cabeça.

Neste jogo contra o Corinthians, no qual Luciano viralizou com o gesto entre os torcedores, o atleta chegou a ser penalizado com um amarelo.

Mas a situação entre Palmeiras e Corinthians nesta decisão envolve algo além da arbitragem: as provocações entre as torcidas. De um lado, o incentivo a chutar a bandeira do rival em caso de gol. Do outro, uma atenção a uma possibilidade e uma promessa de invasão de gramado.

Inclusive, a FPF teria enviado uma espécie de ofício para os clubes para que fosse orientado que situações como essas fossem evitadas nessa semifinal.

Veiga costuma comemorar com bandeirinha (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Torcida do Palmeiras ameaça invadir em caso de chute em bandeirinha

Marcelo Lima, presidente da TUP (Torcida Uniformizada do Palmeiras), ameaçou invadir o campo durante a partida contra o São Paulo, válida pela semifinal do Campeonato Paulista. Em um vídeo postado na última terça-feira (4), ele convocou os torcedores para o ato caso algum jogador do rival comemore gol chutando a bandeirinha de escanteio.

Torcida do São Paulo incentiva possível chute em bandeirinha

Henrique Gomes, o Baby, presidente da organizada do São Paulo, foi em outro viés. Em resposta, ele mesmo provocou os jogadores do São Paulo dizendo que "devem chutar mais uma vez".

Agora, a expectativa é saber se este personagem diferenciado será um dos grandes protagonistas do clássico decisivo.