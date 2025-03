Palmeiras anuncia mudança de numeração dos atacantes para 2025

O Palmeiras fez uma alteração no número da camisa de três de seus principais atacantes. O clube anunciou que, a partir de agora, Paulinho será o dono da camisa 10, Felipe Anderson fica com a 7 e Vitor Roque, apresentado nesta sexta-feira (8), é o 9 que a torcida e comissão técnica tanto pediram.

A numeração utilizada pelo meia-atacante havia foi escolhida por votação da torcida palmeirense em sua chegada, no meio do ano passado. O jogador ex-Lazio estava com a número 9 até então, enquanto Paulinho havia recebido a 7, que era de Dudu, no dia de sua apresentação, mas não chegou a estrear.

- Tinha um carinho muito grande pela 9, foi a torcida que escolheu. Mas me identifico muito com a 7, por tudo que fiz lá na Lazio. Fico feliz por esse novo número e esse novo capítulo da minha carreira - disse Felipe Anderson.

Paulinho, que ainda não entrou em campo pelo Palmeiras, já que se recupera de uma cirurgia na perna, ficou feliz com a troca de numeração.

- Fui muito feliz usando esse número no meu último clube e me identifico bastante. A 10 é a 10 em qualquer lugar, muito importante, com muita responsabilidade e estou honrado por isso - afirmou.

