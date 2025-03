O Palmeiras segue forte na preparação para o Choque-Rei, marcado para acontecer na próxima segunda-feira (10), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Na manhã deste sábado (8), sob o comando de Abel Ferreira, os jogadores, incluindo Vitor Roque, treinaram na Academia de Futebol.

Os atletas do Verdão foram a campo e fizeram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas com objetivos específicos determinados pela comissão técnica. Na sequência, houve uma atividade com três times – dois no gramado e um fora – de sete componentes cada. Por fim, alguns atletas aperfeiçoaram cruzamentos e finalizações.

O provável Palmeiras para enfrentar o São Paulo tem: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

O Verdão volta a treinar na manhã deste domingo (9). O time busca o tetracampeonato inédito do Estadual. Paulinho, Bruno Rodrigues e Mauricio seguem em recuperação de suas lesões e estão fora do clássico paulista.

O Alviverde fez uma alteração no número da camisa de três de seus principais atacantes. O clube anunciou que, a partir de agora, Paulinho será o dono da camisa 10, Felipe Anderson fica com a 7 e Vitor Roque, apresentado nesta sexta-feira (8), é o 9 que a torcida e comissão técnica tanto pediram.

