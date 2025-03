Leila vai pedir exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20 por racismo

Antes da coletiva de apresentação do atacante Vitor Roque, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou com os jornalistas na Academia de Futebol para comentar e repudiar o caso de racismo sofrido pelo jogador Luighi, do Sub-20, na partida desta quinta-feira (6), contra o Cerro Porteño, pela Libertadores da categoria. A mandatária avisou que vai pedir a exclusão do Cerro Porteño da competição e que não vai descansar enquanto os criminosos não forem punidos.

continua após a publicidade

+ Conmebol diz que ‘estudará’ caso de ofensa racista a Luighi, do Palmeiras

- Nós vamos tomar medidas drásticas pela punição dos criminosos, pedir a exclusão do Cerro Porteño da competição pela reiterada atitude racista que vem cometendo contra o Palmeiras. Vamos ver se nós vamos até Conmebol e se não conseguimos com a Conmebol, vamos até a FIFA. Vamos chegar até a última instância - afirmou a presidente do clube.

- A gente chega num ponto que o presidente de um clube, ele se torna impotente, eu não tenho poder de polícia, eu não tenho poder de punição, o que eu posso fazer é protestar, me manifestar, pedir que nossos advogados tomem medidas jurídicas, eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, é impossível - disse Leila Pereira.

continua após a publicidade

A presidente, inclusive, avisou que não pretende abandonar a competição. O Palmeiras seguirá na Libertadores Sub-20 em busca de fazer um ótimo trabalho em campo.

- Outra coisa que me cobram também é para os nossos atletas se retirarem da competição. Não, eu sou totalmente contra, aí você estariam punindo a vítima. Eles são meninos que têm o sonho de brilhar no futebol. Eu não vou em hipótese nenhuma coibir esse sonho desses meninos, quem tem que ser punido é o criminoso. Nós vamos resistir, os nossos atletas continuarão competindo, nós nunca abandonaremos o campo, nunca, nós lutaremos sim, por punição extrema - completou.

continua após a publicidade

+ Clubes e CBF cobram punição após caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras

O caso de racismo

Durante a partida no Paraguai, um torcedor adversário, segurando uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante do Palmeiras, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador também foi alvo de uma cusparada. Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas.

Pronunciamento de Luighi

- Dói na alma. E é a mesma dor que todos os pretos sentiram ao longo da história, porque as coisas evoluem, mas nunca são 100% resolvidas. O episódio de hoje deixa cicatrizes e precisa ser encarado como é de fato: crime. Até quando? É a pergunta que espero não ser necessária ser feita em algum momento. Por enquanto, seguimos lutando - publicou Luighi nas redes sociais.