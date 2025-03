Vitor Roque chega ao Palmeiras pronto para testes e com sombra da Europa

Contratação mais cara da história do Palmeiras, Vitor Roque chega ao clube pronto para a semifinal contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, mas também com a missão de deixar para trás o rendimento abaixo do esperado no período em que atuou no futebol espanhol.

Vitor Roque, antes no Betis, chega ao Palmeiras sem a necessidade de realizar pré-temporada, já que o calendário europeu começou na metade do ano passado. Agora, depende apenas de Abel Ferreira para fazer sua estreia na próxima segunda-feira (10), seja como titular ou saindo do banco de reservas no clássico.

- Vinha jogando, vinha treinando. Pouco a pouco, vou entrando no ritmo. Para jogar (contra o São Paulo na semifinal do Paulistão), só depende do Abel (Ferreira) - explicou o reforço.

Ao mesmo tempo em que chega como o principal reforço desta janela, Roque terá que superar a instabilidade recente. No último ano, o atacante não conseguiu se firmar nas equipes que defendeu — Barcelona e Betis — e viu sua evolução, que antes o levou a uma convocação para a Seleção Brasileira, estagnar.

— Nunca faltou garra ou dedicação, as vezes coisas técnicas não saíam como queria, mas dentro de campo nunca faltou determinação — explicou antes de completar

— Até o Deco falou recentemente: pode ter sido o timing. Tinha acabado de voltar de uma lesão, fiquei de férias por um mês, cheguei lá e não estava 100%, às vezes com dor. Tanto que contratei um preparador físico e um fisioterapeuta por fora para me ajudar nisso. Talvez tenha sido isso e outros motivos — finalizou.

Vitor Roque ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Decisão contra o São Paulo

Após garantir a classificação para o mata-mata com uma combinação de resultados na última rodada, o Palmeiras venceu com facilidade o São Bernardo por 3 a 0, fora de casa, e manteve vivo o sonho do tetracampeonato estadual.

Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira recebe o São Paulo na próxima segunda-feira (10), no Allianz Parque, em busca de uma vaga na decisão do Paulistão.