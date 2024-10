Abel Ferreira opina sobre decisões de pênalti: ‘Tem que criar regra’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira opiniou sobre a decisão do pênalti (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 27/10/2024

Apesar de ter sido a favor neste sábado (26), o ténico do Palmeiras, Abel Ferreira, questionou o critério utilizado para a decisão de um pênalti no futebol internacional. Salvo por duas penalidades, o clube conseguiu garantir um ponto no empate por 2 a 2, contra o Fortaleza, e assim se manteve vivo na luta do título do Brasileirão. O Verdão possui 61 pontos, contra os 64 do Botafogo no fim da 31ª rodada.

Questionado sobre a maneira que o pênalti é interpretado no futebol brasileiro, em entrevista coletiva, Abel Ferreira reclamou sobre a maneira interpretativa utilizada pela arbitragem mundial, que abre margem para erros. Assim como cita um momento que prejudicou o Palmeiras no Mundial de Clubes em 2022.

- Já falei há muito tempo que essa regra deveria mudar. Há uma regra muito clara que quando o centroavante toca na mão intencional ou não intencional são todos anulados. Tem que se criar uma regra, porque se não sempre tem uma interpretação. Eu posso achar pênalti e você não. Eu já perdi uma ida aos pênaltis no Mundial [final contra Chelsea], porque a bola bateu na mão, há sempre interpretação - comentou o Técnico do Palmeiras.

Os dois gols do Verdão saíram em cobranças de penalidades. Assim, ambos os lances foram comentados por Abel Ferreira, que entende a diferença entre os momentos, mas afirma a correta validação de cada pênalti para o Palmeiras.

- O que não tem interpretação, que é fato, é uma agressão, como aconteceu hoje no jogo. O que o jogador do Fortaleza fez ao Ríos não há dúvidas. Em relação aos pênaltis vai ser sempre interpretativo.Se bateu na mão e vai na direção do gol e a mão não tá na posição que tem que estar. É uma pergunta que tem que fazer aos árbitros. Na minha opinião, e se eu mandasse, sempre que bater na mão deveria ser pênalti. Eu daria o primeiro pênalti também - completou Abel Ferreira.

Vale lembrar que, na atual temporada do Brasileirão, o Palmeiras é o segundo time com mais pênaltis a favor, com nove penalidades cobradas em 31 partidas disputadas. O time de Abel Ferreira está atrás apenas do Atlético-MG que conta com 11 pênaltis sofridos, com um jogo a menos.

Próximo jogo do Palmeiras

A busca do Palmeiras pelo título continua na próxima segunda-feira (4). O Verdão encara o Corinthians, na Neo Química Arena, às 20h (de Brasília). O clube alviverde defende uma invencibilidade no clássico, não perde para o rival desde 2021.