Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 17:45 • São Paulo (SP)

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza, neste sábado (26), com direito a mais um gol de Raphael Veiga. Ainda no primeiro tempo, de pênalti, o meio-campista abriu o placar para o Verdão e se sagrou, por muito, o maior artilheiro do clube no atual século. Além da marca do atleta, o gol também é o 100º do time na temporada de 2024.

Ídolo da Palmeiras, Raphael Veiga foi muito elogiado pela torcida palmeirense nas redes sociais após balançar a rede do Fortaleza.

Em entrevista logo após o fim dos 45 minutos, Veiga comentou sobre seu gol e a marca atingida com a camisa do Verdão, assim como a situação do jogo.

- Estou feliz pela minha marca, pelo meu gol. É uma marca muito grande e expressiva para um clube enorme. Eu estou feliz, espero fazer mais para ajudar o Palmeiras, mas principalmente hoje, que a gente saia com a vitória que é o mais importante - comentou o meio-campista.

No intervalo, o Palmeiras está empatado com o Fortaleza, que marcou no fim do primeiro tempo, com golaço de Hércules. Embora com o gol, Raphael Veiga perdeu uma oportunidade dentro da pequena área e foi muito criticado por parte da torcida nas redes sociais.

Raphael Veiga comemorando seu 100º gol pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

