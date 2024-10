Defesa vira preocupação para o Palmeiras em reta final para o título

Palmeiras levou cinco gols nos últimos jogos







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 27/10/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras luta, rodada a rodada, com o Botafogo pelo título brasileiro. Os jogos de sábado (26) foram ruins para os planos do clube alviverde na competição. O Verdão empatou em casa com o Fortaleza por 2 a 2 e viu os cariocas abrirem três pontos na liderança após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no interior paulista.

Com sete rodadas para o final do torneio, o clube alviverde ainda tem um confronto com o Botafogo, na 36ª rodada do Brasileirão. Há quatro jogos desta ‘decisão antecipada’, o Palmeiras precisa ser impecável para chegar nesta data dependendo só de si para ser campeão.

É justo em um de seus pontos mais fortes que o Palmeiras liga um alerta após as últimas rodadas, sua solidez defensiva. O Verdão levou cinco gols nos últimos dois jogos, enquanto o Botafogo só sofreu um.

A defesa

Nas últimas duas rodadas, o Palmeiras venceu o Juventude por 5 a 3, em Caxias do Sul, e empatou com o Fortaleza por 2 a 2, no Allianz Parque. O clube alviverde tem a melhor defesa do torneio, foram apenas 25 gols tomados, e a fase é inédita para o time de Abel neste Brasileirão.

Durante as trinta e uma partidas disputadas no torneio, o Verdão só sofreu dois gols ou mais em cinco ocasiões: nas derrotas por 3 a 0 para o Fortaleza, 2 a 0 para o Vitória e 2 a 0 para o Athletico Paranaense, além do empate por 2 a 2 contra o Grêmio e os jogos das últimas duas rodadas.

Abel Ferreira terá uma missão nos próximos jogos do Palmeiras: a defesa Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Mudanças



Abel Ferreira precisou fazer mudanças na equipe nos dois últimos jogos que disputou. Contra o Juventude, o treinador promoveu a entrada de Vitor Reis, após a lesão de Murillo no músculo adutor da coxa.

No confronto com o Fortaleza, o treinador foi obrigado a fazer uma mudança devido à suspensão de Marcos Rocha, por acúmulo de cartões amarelos. O escolhido para preencher a vaga do jogador foi Mayke, que esteve envolvido no lance do segundo gol do Leão do Pici.

Após cruzamento, Mayke tentou cortar a jogada de cabeça, mas a bola sobrou para Moisés, que finalizou sem chance para Weverton.

Fala, Veiga

Após o duelo com o Fortaleza, Raphael Veiga foi questionado sobre a quantidade de gols que o Palmeiras levou nos últimos dois jogos.

- Nos dois últimos jogos, tomamos cinco gols e fizemos sete. Tem os dois lados da moeda. Temos que ter mais atenção. Quando fazemos gol, não é só responsabilidade do atacante. Quando toma gol não é só culpa do goleiro e do zagueiro. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, e é melhorar para isso não acontecer - disse o meia.

Próximo jogo

O Palmeiras busca retomar a boa fase defensiva já na próxima partida, contra o seu maior rival. Na segunda-feira (4), o Verdão encara o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O clube alviverde não perde o clássico desde 2021.