Estêvão fez o segundo gol do Palmeiras no empate contra o Fortaleza (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 11:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Lesionado e fora dos gramados desde o meio de setembro, Pedro, do Flamengo, era artilheiro isolado do Brasileirão a cinco rodadas, com 11 gols marcados. Após o empate do Palmeiras e Fortaleza por 2 a 2, neste sábado (26), com direito a gol de Estevão, o atacante do Verdão alcançou o craque rubro-negro na artilharia do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 17 anos é um dos grandes nomes do Palmeiras na temporada e, até o momento, registra 17 gols em 2024, além de 11 assistências, em 44 jogos disputados com a camisa alviverde. Com desempenho impressionante, Estêvão brilha no Brasileirão e já foi decisivo na busca do Verdão pelo tricampeonato consecutivo.

Também na luta no G4, o Flamengo contou com Pedro no elenco em grande parte da atual campanha. Agora, o atacante se recupera de uma lesão no joelho, que aconteceu no meio de setembro, durante a data Fifa, em um treino pela Seleção Brasileira. Apesar de estar fora a quase dois meses, o artilheiro do Rubro-Negro registra 30 gols e oito assistências na temporada, em 43 jogos disputados.

COMO FORAM OS GOLS?

O 11º gol de Pedro foi na derrota do Flamengo para o Corinthians, em penalidade convertida para o clube carioca. O lance aconteceu nos 36 minutos do primeiro tempo, por decisão do VAR, após a bola bater na mão do meia Martínez em cruzamento de Varela.

Para o Palmeiras, o 11º gol de Estêvão também foi marcado de pênalti. Na partida deste sábado (26), aos seis minutos do segundo tempo, Caio Paulista tentou dar a vantagem do placar para o Verdão de fora da área, mas a bola parou em Pikachu. Após revisão do VAR, Ramon Abatti Abel viu o toque de mão do jogador do Fortaleza e apontou a penalidade, convertida pelo jovem atacante.

Pedro marcou seu 11º gol na derrota por 2 a 1 para o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

RELEMBRE OS GOLS DOS ARTILHEIROS NO BRASILEIRÃO

ESTÊVÃO

Cuiabá 0x2 Palmeiras - 05/05 - gol aos 25' do 2ºT (P) Atlético-MG 0x4 Palmeiras - 17/06 - gol aos 15' do 2ºT Palmeiras 3x1 Juventude - 23/06 - gol aos 29' do 2ºT Grêmio 2x2 Palmeiras - 04/07 - gol aos 31' do 2ºT Palmeiras 2x0 Bahia - 07/07 - gol aos 45+2' do 1ºT Palmeiras 5x0 Cuiabá - 24/08 - 2 gols aos 26' (P) e 31' do 1ºT Athletico-PR 0x2 Palmeiras - 01/09 - gol aos 12' do 2ºT Palmeiras 5x0 Criciúma - 15/09 - gol aos 6' do 2ºT Juventude 3x5 Palmeiras - 20/10 - gol aos 21' do 1º T Palmeiras 2x2 Fortaleza - 26/10 - gol aos 11' do 2ºT (P)

PEDRO