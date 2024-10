Após centésimo gol, Veiga diz que não ainda sabe seu tamanho no Palmeiras

Veiga comemora gol contra o Fortaleza







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 26/10/2024 - 22:34 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Fortaleza empataram em 2 a 2, no Allianz Parque, em confronto pelo Brasileirão. Raphael Veiga e Estêvão fizeram os gols do Verdão. Foi a centésima vez que o meia balançou as redes vestindo a camisa alviverde.

Com 320 jogos pelo Verdão, Raphael Veiga, 29 anos, alcançou mais uma marca pelo clube que era torcedor na infância. O último jogador a fazer 100 gols pelo Palmeiras havia sido Evair, em 1994.

O meia se isolou na artilharia do Palmeiras no século. Veiga lidera o ranking, acima de Dudu, com 88 gols e Rony, que marcou 70 vezes. Todos esses jogadores fazem parte de uma geração colecionadora de títulos.

Contratado em 2017, Veiga chegou a ser emprestado ao Athletico Paranaense em 2018, antes de retornar ao Verdão no ano seguinte. O jogador conquistou 11 troféus pelo clube alviverde, quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020). uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil (2023).

Fala, Veiga

Com tantas marcas alcançadas, Veiga é um dos jogadores mais queridos da torcida. Assumidamente palmeirense na infância, o jogador disse não saber mensurar o tamanho que tem na história do Palmeiras.

- Sinceramente, não sei ainda. Eu não tenho noção do que tenho feito, ou melhor, do que a gente como grupo tem feito nos últimos anos. Talvez daqui um tempo, quando eu parar, aí vai cair a ficha de tudo que tenho vivido, mas hoje ainda não tenho noção - disse o atleta em entrevista na zona mista.

Em busca de mais

Raphael Veiga pode ganhar mais um título neste ano. O Verdão ocupa a segunda posição do Brasileirão, com 61 pontos, três atrás do Botafogo, o líder. Para buscar o troféu, o Palmeiras precisa pontuar mais que o adversário nas últimas sete rodadas.

A perseguição ao clube carioca terá seu próximo capítulo na próxima segunda-feira (26), contra o maior rival. O Palmeiras enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, às 20h. O Verdão defende uma invencibilidade no clássico, não perde desde 2021.