Abel Ferreira mira recorde pessoal e marca histórica no comando do Palmeiras

Principal rosto do período vitorioso do Palmeiras nas últimas temporadas, Abel Ferreira busca ampliar seus recordes à frente do comando técnico do Alviverde. Ao todo, o treinador português possui dez títulos pelo Verdão, empatado com Osvaldo Brandão na liderança histórica.

Caso vença a atual edição do Brasileirão, além de se tornar o técnico mais vitorioso da história do clube, Abel será o primeiro treinador do Palmeiras a conquistar três edições consecutivas da competição nacional.

O último profissional a alcançar tal feito foi Muricy Ramalho, que venceu as edições de 2006, 2007 e 2008 do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo.

Após empatar com o Fortaleza e perder o Dérbi para o Corinthians, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, encerrando a sequência sem vitórias na competição. Com o triunfo, a equipe paulista diminuiu para quatro pontos a diferença para o Botafogo, com um confronto direto entre os times marcado para o dia 26 de novembro, no Allianz Parque.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Números de Abel pelo Palmeiras

Anunciado em outubro de 2020, Abel Ferreira estreou na vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Desde então, o português comandou a equipe em 315 jogos, com 181 vitórias, 77 empates e 57 derrotas — sendo que, em 29 dessas partidas, o Verdão foi dirigido por integrantes da comissão técnica.

No total, Abel conquistou dez títulos pelo Verdão, incluindo duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023). Vale destacar que o treinador ganhou pelo menos uma taça em todas as temporadas à frente do clube.

Veja os títulos