Palmeiras aposta em desempenho fora de casa para reduzir distância para o Botafogo

O Palmeiras se apoia no retrospecto fora de casa para diminuir a distância em relação ao líder Botafogo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Grêmio no Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta uma sequência de duas partidas longe de São Paulo, antes do duelo entre as equipes, marcado para o dia 26 de novembro.

Após a pausa para a Data Fifa, o Verdão viaja até Salvador para enfrentar o Bahia na próxima quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova. Três dias depois, encara o virtualmente rebaixado Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.

Em 2024, o Palmeiras tem o segundo melhor aproveitamento como visitante na competição, com 26 pontos conquistados em 46 disputados. Apenas o Botafogo, rival direto na luta pelo título, apresenta um retrospecto melhor.

O Verdão, no entanto, vem de derrota no último duelo longe do Allianz. No dia 4, a equipe perdeu o Dérbi para o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, encerrando uma sequência de oito partidas invictas contra o rival (por todas as competições).

Palmeiras perdeu para o Botafogo no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Palmeiras terá desfalques em Salvador

Estêvão, Mayke e Richard Ríos receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 e cumprem suspensão automática contra o Bahia. Já o capitão Gustavo Gómez defende a seleção do Paraguai na Bolívia, na véspera da partida do Palmeiras, e deve enfrentar problemas logísticos para estar à disposição.

O zagueiro, inclusive, participou dos 90 minutos da vitória paraguaia sobre a Argentina, e a tendência é que também seja titular na terça-feira (19).