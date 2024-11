Vice-governador de Minas pede Cruzeiro e Palmeiras com torcida única após emboscada

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, solicitou que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, marcado para o dia 4 de dezembro, seja disputado com torcida única. O pedido ocorre um mês após uma briga entre torcedores dos dois clubes na Rodovia Fernão Dias, que deixou 17 feridos e resultou em uma morte.

- Fizemos pedidos aos responsáveis que o jogo seja de torcida única. Se isso não for atendido, que, infelizmente, não somos nós que tomamos essa decisão, nós vamos judicializar, para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio - afirmou o político, em coletiva no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A emboscada realizada pela Mancha Verde, principal organizada do Verdão, ocorreu na manhã do dia 27 de outubro e envolveu cerca de 150 torcedores de ambos os clubes. Parte dos envolvidos foi identificada pela Polícia Civil por meio de imagens de câmeras de segurança e sinais emitidos por celulares. Um dos suspeitos, inclusive, foi detido no início de novembro pelas autoridades.

- Não temos problema com a torcida do Palmeiras. Estamos a menos de um mês do assassinato de um mineiro, torcedor do Cruzeiro, da torcida organizada, por membros da torcida organizada do Palmeiras. E não se pode permitir que isso seja trazido para cá - completou.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no início de dezembro, no Mineirão, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, o Verdão busca reduzir a distância para o Botafogo, enquanto a Raposa, atualmente na 7ª colocação, foca na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús.