Palmeiras supera Flamengo e possui recorde de aproveitamento na temporada

Apesar de ter sido eliminado precocemente nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras tem ótimo aproveitamento em 2024.

Pela terceira temporada consecutiva, o Verdão possui o melhor desempenho no futebol brasileiro somando todas as competições. A equipe comandada por Abel Ferreira possui 66,77% de aproveitamento contra 66,18% do Flamengo, segundo colocado da lista.

Ademais, o Verdão tem o menor número de derrotas no ano, com dez, empatado com o Internacional. Destas, apenas três ocorreram no Allianz Parque. Além disso, o time possui o melhor ataque do país, com uma média de dois gols por partida.

Após a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (20), quando enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 64 pontos, o clube paulista permanece quatro atrás do Botafogo, líder da competição.

Duelo decisivo contra o Botafogo

Rivais na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no próximo dia 26, no Allianz Parque, em partida que pode definir o campeão da competição.

Antes do duelo contra os cariocas, o Verdão encara uma sequência de dois jogos fora de casa, contra Bahia e Atlético-GO, virtualmente rebaixado. Mesmo com o confronto direto, a equipe dirigida por Abel Ferreira não depende apenas de si para assegurar o tricampeonato, necessitando de um tropeço do Glorioso nesta reta final.

Palmeiras perde Estêvão

Artilheiro do Brasileirão com 12 gols marcados, Estêvão recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 e cumpre suspensão automática no próximo compromisso.

Além do atacante, Mayke e Richard Ríos também serão desfalques. Já o zagueiro Gustavo Gómez, que defende a seleção do Paraguai na Bolívia na véspera do jogo, é dúvida devido a questões de logística.