Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 22:44 • São Paulo (SP)

Durante o segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, uma cena peculiar tomou conta do espetáculo. Na ocasião, o VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para ver no monitor um gesto obsceno de Abel Ferreira, que acabou sendo expulso.

No passado, Abel Ferreira e Anderson Daronco já protagonizaram outras polêmicas. Em julho, o técnico do Palmeiras questionou as decisões do árbitro na derrota para o Botafogo.

Há erros que condicionam o desenrolar do jogo. Achei um jogo extremamente equilibrado. O detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. Há outros que eu não controlo. E eu pergunto: quais são os critérios? Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo — disse Abel Ferreira

O Palmeiras perdeu para o Flamengo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida desta quarta-feira (7), o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 e não conseguiu reverter o placar agregado.

Palmeiras está fora da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com isso, o Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro se junta ao Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia e Vasco.