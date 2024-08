Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Publicada em 08/08/2024 - 10:15 • São Paulo (SP)

Após ser expulso no final da partida entre Palmeiras e Flamengo, pela Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira falou sobre o gesto obsceno que fez com as mãos que resultou em cartão vermelho aos 37 minutos. O português assumiu o que fez, mas nega que tenha sido em direção à arbitragem do jogo, liderada por Anderson Daronco.

– Já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, que o Palmeiras tem vista de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, que não concordo. E como foi uma arbitragem sobretudo na segunda parte em que parou muito. E é preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece a falta, viro na direção da minha comissão técnica e faço o gesto, de que o árbitro não teve coragem. Não teve coragem – afirmou Abel Ferreira ao "Canal do André Hernan".

Na ocasião, o VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para ver no monitor um gesto obsceno de Abel Ferreira, que acabou sendo expulso naquele momento. O português colocou as mãos nas partes íntimas reclamando, o que foi o suficiente para que recebesse cartão vermelho.

– Estou falando com a minha comissão técnica, através da minha voz e gesto corporal. O árbitro não tem coragem, aqui vocês dizem outra coisa, mas eu disse que não tem coragem. Não vou negar o gesto, fiz o gesto, mas em momento algum a intenção de ofender alguém. Era preciso coragem para apitar. Já pedi desculpa aos jogadores e vou fazer à minha mãe, às minhas filhas e minha esposa. Não ofendi ninguém, em momento nenhum – disse o português.

– Mas fica registrado, já pedi desculpas aos meus jogadores. Vou pedir desculpas à minha mãe, às minhas filhas e minha esposa. Mas em momento nenhum tenho intenção de ofender com este gesto quem quer que seja. A imagem é muito clara. É só que tenho a dizer sobre esta situação. E já percebi que faça o que fizer, as câmeras estão sempre viradas para mim. Pena que a expulsão só vem três minutos depois. Foi isto que passou - completou.

Após a partida, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também comentou o ocorrido e classificou com "exagerada" a posição da arbitragem.

