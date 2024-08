Presidente do Palmeiras, Leila Pereira abre o jogo sobre mudanças no patrocínio máster

Leila Pereira admite possibilidade de mudança no patrocínio máster do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 17:21 • São Paulo (SP)

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira afirmou que o clube pode ter um novo patrocinador máster nos próximos anos. A mandatária afirmou que vê uma mudança de forma positiva.

- O Palmeiras é gigante, e a Crefisa e minhas marcas estão muito vinculadas ao Palmeiras, são quase 10 anos. Acho que o Palmeiras precisa caminhar com suas pernas e não deve ficar vinculado a uma marca só. Quero mostrar que o Palmeiras é gigante e eterno. Eu acho que seria saudável nós procurarmos uma marca com credibilidade no mercado. Eu vou fazer a proposta também, mas acho saudável procurar outra.

Leila Pereira não abriu o jogo sobre os valores que pensa para uma marca estampar seu nome na camisa do Palmeiras. No entanto, a Crefisa tem a oportunidade de cobrir uma eventual oferta de outra empresa para se manter no Verdão.

- Estamos no mercado, sim. É meu último ano de mandato, sou candidata (à reeleição) e estamos sim no mercado para saber quanto vale a camisa do Palmeiras. Isso o mercado vai dizer e temos profissionais trabalhando, mas não tem nada. Tem interesse, mas eu prefiro analisar o mercado.

As empresas de Leila Pereira são patrocinadoras do Palmeiras desde 2015, e a presidente é criticada por conta de supostos conflitos de interesses. No entanto, a mandatária aceita discutir uma nova solução para a entidade.