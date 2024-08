André Hernan defende Abel Ferreira após expulsão e gera revolta na web: ‘Vergonha para a classe’

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 12:13 • Rio de Janeiro

Após a expulsão de Abel Ferreira, na partida de oitavas de final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, o jornalista André Hernan defendeu o técnico em suas redes sociais. Na ocasião, o português colocou as mãos nas partes íntimas reclamando, o que foi o suficiente para que recebesse cartão vermelho.

- A arte de tirar algo do contexto: “Abel sempre levanta e reclama puxando calça”. Diferente de: puxou a calça nesse lance da expulsão. (pronto, agora o hate tá liberado). - disse André Hernan, em seu perfil pessoal do X/Twitter.

O VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para ver no monitor um gesto obsceno de Abel Ferreira, que acabou sendo expulso naquele momento. No entanto, o técnico do Palmeiras se pronunciou, ao canal de André Hernan, assumiu o que fez, mas nega que tenha sido em direção à arbitragem.

– Já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, que o Palmeiras tem vista de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, que não concordo. E como foi uma arbitragem sobretudo na segunda parte em que parou muito. E é preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece a falta, viro na direção da minha comissão técnica e faço o gesto, de que o árbitro não teve coragem. Não teve coragem. – afirmou Abel Ferreira

– Mas fica registrado, já pedi desculpas aos meus jogadores. Vou pedir desculpas à minha mãe, às minhas filhas e minha esposa. Mas em momento nenhum tenho intenção de ofender com este gesto quem quer que seja. A imagem é muito clara. - completou.

