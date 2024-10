Abel Ferreira define Palmeiras, que pega o Bragantino; veja escalação

Abel Ferreira escala o Palmeiras com novidades (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 15:39 • Bragança Paulista (SP)

O Palmeiras visita o Red Bull Bragantino, neste sábado (5), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A partida, válida pela 29ª rodada do Brasileirão, começa às 16h30m (de Brasília), e Abel Ferreira já escalou a equipe alviverde para o duelo.

➡️ Veja a classificação atualizada e simule os próximos jogos do Brasileirão

Estêvão, Marcelo Lomba e Marcos Rocha estão de volta ao time titular, recuperados de lesões, porém, Abel decidiu deixá-los como opções no banco de reservas.

Entre as novidades, também estão de volta Richard Ríos e Zé Rafael, após cumprirem suspensão automática na partida contra o Atlético Mineiro. O camisa 8, por sua vez, permaneceu no banco, enquanto Rios é titular.

Assim, o Palmeiras está escalado para enfrentar o RB Bragantino com Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.

O Palmeiras está embalado com a sequência de oito partidas invictas e vive a maior série de vitórias no ano, com seis triunfos. O Verdão busca a vitória em Bragança Paulista, com o objetivo de atingir a liderança da competição, em caso de tropeço do Botafogo diante do Athlético Paranaense.

No momento, a equipe de Abel Ferreira ocupa a segunda posição na tabela com 56 pontos, apenas um atrás do Botafogo, que entra em campo no mesmo horário, às 16h30m.