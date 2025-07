O Palmeiras foi ao Allianz Parque na manhã deste domingo (13) e realizou mais uma atividade de preparação para o confronto com o Mirassol, marcado para quarta-feira (16), às 19h, na arena alviverde, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino contou com novidades importantes para o técnico Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A comissão técnica comandou trabalhos técnicos e táticos, com foco em saídas de bola e movimentações específicas, após a etapa de ativação e aquecimento. Recuperado de uma cirurgia dentária, o lateral-esquerdo Piquerez treinou normalmente com o grupo. Já o meio-campista Mauricio, que passou por um procedimento no ombro, participou parcialmente da atividade, atuando como curinga em alguns momentos.

Por outro lado, o lateral-direito Giay e o zagueiro Murilo seguem em processo de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance.

O atacante Ramón Sosa, reforço recém-chegado ao clube, comentou a experiência de estar pela primeira vez no estádio palmeirense:

— Foi uma experiência muito linda. Sempre via pela televisão por causa do Gustavo Gómez, principalmente em jogos de Libertadores. Me surpreendeu muito, é um estádio muito bonito. Estou muito ansioso para jogar com a nossa torcida em um jogo oficial e creio que em breve estaremos juntos — disse o paraguaio.

continua após a publicidade

O elenco alviverde volta aos trabalhos nesta segunda-feira (14), às 10h.

Abel Ferreira conversa com o elenco durante treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Reformas na Academia de futebol

A mudança de local para os treinamentos ocorreu devido à reforma no gramado sintético da Academia de Futebol, que está temporariamente indisponível. Segundo apuração do Lance!, não há previsão para a liberação do campo, e a realização das atividades no Allianz Parque segue um procedimento padrão, sem qualquer anormalidade.

A tendência é que a preparação para o jogo contra o Mirassol continue sendo feita no estádio até que o centro de treinamento esteja novamente liberado.

continua após a publicidade

Palmeiras x Mirassol pelo Brasileirão

O duelo desta quarta-feira marcará um encontro inédito entre Palmeiras e Mirassol fora do Campeonato Paulista. Até aqui, os 15 confrontos entre as equipes aconteceram exclusivamente pelo estadual. O Verdão leva ampla vantagem no retrospecto recente e vem de três vitórias consecutivas sobre o adversário — maior sequência da história do confronto —, sendo duas delas em Mirassol (2023 e 2025) e uma em Barueri (2024).