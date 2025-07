Após virar a chave do sonho do título no Mundial de Clubes da Fifa de 2025, o Palmeiras volta suas atenções à realidade do Campeonato Brasileiro — torneio no qual tem um jogo a menos e briga pela liderança da competição. A equipe de Abel Ferreira encara o Mirassol, na quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

De certa forma, a partida entre os clubes reserva algumas curiosidades: esta será a primeira vez que Palmeiras e Mirassol se enfrentarão por uma competição que não seja o Campeonato Paulista — até hoje, todos os 15 duelos aconteceram pelo torneio estadual. O Verdão vem de três vitórias seguidas sobre o rival (maior série da história do confronto), sendo duas em Mirassol (2023 e 2025) e uma em Barueri (2024).

O retrospecto histórico entre Palmeiras e Mirassol é amplamente favorável ao time alviverde. Em 15 confrontos, o Verdão soma nove vitórias, três empates e três derrotas, com aproveitamento de 67%. Ao todo, o Palmeiras marcou 28 gols — média de 1,9 por partida — e sofreu 20, com média de 1,3 por jogo.

continua após a publicidade

Sob o comando de Abel Ferreira, a vantagem se mantém. Foram quatro duelos desde a chegada do treinador português, com três vitórias e uma derrota, o que representa um aproveitamento de 75%. O time alviverde balançou as redes nove vezes (média de 2,3) e foi vazado em cinco ocasiões (1,3 por jogo). A única derrota aconteceu em 2021, no Allianz Parque, por 2 a 1, com gols de Fabrício Daniel e Diego Gonçalves para a equipe do interior e Newton descontando para o Palmeiras.

Técnico Abel Ferreira (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Outra marca histórica

A partida de quarta-feira (16) pode ser histórica para a comissão técnica de Abel Ferreira e para o zagueiro Gustavo Gómez. Ambos estão a uma vitória de alcançar a marca de 100 triunfos com a camisa alviverde em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Números de Palmeiras x Mirassol

Palmeiras vs Mirassol na história

15 jogos 9V | 3E | 3D 67% de aproveitamento 28 gols marcados (1.9 por jogo) 20 gols sofridos (1.3 por jogo)

Palmeiras vs Mirassol na Era Abel Ferreira