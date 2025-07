‘Lambendo as feridas’, Palmeiras retorna ao Brasileirão em nova realidade

De volta ao Brasil após a participação no Mundial de Clubes, o Palmeiras recolhe os cacos e tenta cicatrizar as feridas da eliminação na competição internacional, iniciando, nesta semana, seu foco total no Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em seu reencontro com o torneio nacional.

A nova realidade do Verdão, no entanto, impõe desafios significativos para Abel Ferreira. Sem Estêvão, vendido ao Chelsea, e com a possibilidade de perder Richard Ríos para o futebol europeu, o treinador vê o elenco perder força em setores-chave.

Além disso, alguns jogadores que entraram como opções imediatas durante o Mundial não corresponderam, enquanto titulares importantes atravessam momento de oscilação. Com um calendário apertado e confrontos diretos pela frente, o Palmeiras terá que se reinventar para manter o alto nível de competitividade no Brasileiro.

Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Desempenho individual na competição internacional

O desempenho do Palmeiras no torneio internacional deixou lições importantes para Abel Ferreira. Apesar da eliminação nas quartas de final diante do Chelsea, por 2 a 1, o técnico português pôde observar pontos positivos e negativos no rendimento de sua equipe. Entre os destaques individuais, o volante Richard Ríos e o lateral-esquerdo Piquerez saíram da competição em alta, com atuações sólidas e valorização no mercado.

Por outro lado, alguns jogadores não corresponderam às expectativas. O atacante Vitor Roque, por exemplo, passou em branco e não conseguiu balançar as redes em nenhuma partida. Já o lateral-direito Agustín Giay teve atuação abaixo do esperado. No duelo decisivo contra o Chelsea, falhou na marcação do primeiro gol ao não conseguir conter Palmer e ainda desviou contra o próprio patrimônio no segundo tempo, em lance que definiu a eliminação alviverde.

Vanderlan substituiu Piquerez e mostrou insegurança durante grande parte do jogo contra o Chelsea, enquanto Micael foi superado facilmente por Cole Palmer também no lance do primeiro gol inglês.

Problemas para Abel Ferreira

Durante a disputa do Mundial, Abel Ferreira precisou lidar com baixas importantes no setor ofensivo. Estêvão, uma das principais promessas do clube, foi negociado com o Chelsea, enquanto Paulinho, lesionado, terá que passar por uma nova cirurgia na canela direita nos próximos dias, desfalque que preocupa a comissão técnica.

Além das saídas já confirmadas, o elenco pode sofrer mais uma perda relevante. O meio-campista Richard Ríos entrou na mira da Roma, da Itália, que estaria disposta a investir cerca de 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) para contar com o colombiano, conforme publicou o jornal Gazzetta dello Sport. Apesar do interesse, nenhuma proposta formal foi encaminhada ao Verdão até o momento, o que significa que não há tratativas em curso.

Palmeiras investiu alto no mercado, mas também pode perder jogadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Mais um reforço “milionário”

Mesmo diante das perdas no elenco, o Palmeiras agiu rapidamente no mercado para reforçar o setor ofensivo. O clube acertou a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa, que atua preferencialmente pelo lado esquerdo e chama a atenção pela velocidade e habilidade no um contra um — características que agradam a Abel Ferreira.

Com o bom desempenho no Mundial, o Verdão também viu suas finanças turbinadas: a participação no torneio rendeu R$ 216,8 milhões em premiações. Parte desse valor já foi reinvestida na chegada do novo reforço, que custou cerca de R$ 80 milhões, com possibilidade de acréscimos ligados a metas previstas em contrato.

Vitor Roque passou em branco no Mundial (Foto: Al Bello / Getty Images via AFP)

Palmeiras x Mirassol

De certa forma, a partida entre os clubes reserva algumas curiosidades: esta será a primeira vez que Palmeiras e Mirassol se enfrentarão por uma competição que não seja o Campeonato Paulista — até hoje, todos os 15 duelos aconteceram pelo torneio estadual. O Verdão vem de três vitórias seguidas sobre o rival (maior série da história do confronto), sendo duas em Mirassol (2023 e 2025) e uma em Barueri (2024).

O retrospecto histórico entre Palmeiras e Mirassol é amplamente favorável ao time alviverde. Em 15 confrontos, o Verdão soma nove vitórias, três empates e três derrotas, com aproveitamento de 67%. Ao todo, o Palmeiras marcou 28 gols — média de 1,9 por partida — e sofreu 20, com média de 1,3 por jogo.

