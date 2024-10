Palmeiras venceu último confronto com Red Bull Bragantino (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 05/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O Palmeiras entra em campo neste sábado (5) contra o Red Bull Bragantino na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo, que acontecerá no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h30, coloca o Verdão diante de um adversário indigesto quando joga em casa.

Nos últimos cinco jogos entre os dois times no Nabi Abi Chedid, por exemplo, o Verdão só conseguiu levar a melhor em uma partida, os outros quatro jogos acabaram em dois empates e duas vitórias para os donos da casa.

Apesar do retrospecto recente na casa do adversário não ser dos melhores, o Palmeiras leva vantagem nesse confronto. Na história, Red Bull Bragantino e Palmeiras se encontraram 56 vezes. O Alviverde levou a melhor em 32 delas. Já o número de empates e de vitórias do Massa Bruta é igual: 12 cada.

Zé Rafael e Vitor Reis durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras também parece ter um cenário mais favorável se levarmos em consideração que ele vive sua maior sequência de vitórias no ano. Após ser eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, o Verdão não perdeu mais nenhum jogo no Brasileirão e está próximo de completar dois meses com 100% de aproveitamento.

Na busca por mais uma vitória, o técnico Abel Ferreira terá os retornos de Richard Ríos e Zé Rafael, que cumpriram suspensão automática na partida contra o Galo. Há também uma possibilidade de Estêvão, Marcos Rocha e Marcelo Lomba aparecerem no banco de reservas, já que ambos trabalharam junto com o grupo durante toda a semana e devem ter condições de serem relacionados.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López.