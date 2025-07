O Palmeiras encaminhou as saídas do goleiro Mateus e do zagueiro Kaiky Naves para o Alverca, equipe que disputará a primeira divisão do Campeonato Português. As negociações estão praticamente seladas e restam apenas os exames médicos finais para a oficialização dos acordos. As informações foram publicadas inicialmente pelo portal Nosso Palestra.

No Brasil, os atletas já realizaram exames preliminares, e os complementares devem ser feitos após a chegada a Portugal. A assinatura final dos contratos está prevista para ocorrer entre segunda e terça-feira (15). Representantes dos jogadores já estão em Portugal para concluir as negociações.

Naves será emprestado por uma temporada, com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). No início do ano, o jogador externou o desejo de atuar com mais frequência, teve um desconforto com a comissão técnica e acabou perdendo espaço.

Internamente, Naves era visto como uma alternativa de último caso na disputa do Mundial de Clubes, especialmente diante do histórico de lesões entre os defensores, como o de Murilo. O zagueiro, no entanto, não entrou em campo.

Meses antes, o Botafogo tentou contratá-lo em condições semelhantes às da atual negociação com o clube português, mas a diretoria do Palmeiras vetou o acordo por se tratar de um rival direto em competições como a Libertadores e o próprio Mundial de Clubes.

Formado nas categorias de base, Kaiky Naves foi promovido ao time principal ainda em 2022. No período, disputou 40 partidas - sendo nove delas na atual temporada. O contrato do zagueiro com o Verdão é válido até o fim de 2028.

Goleiro Mateus vai deixar o Palmeiras (Foto: Divulgação)

Saída de Mateus

Mateus será negociado em definitivo. O Palmeiras manterá 50% dos direitos econômicos, com pensamento em uma possível venda futura. Aos de 22 anos, está no clube desde 2016, quando foi captado do XV de Piracicaba. O atleta treina com o elenco profissional desde 2019, mas não chegou a atuar em jogos oficiais. Foi titular na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022 e integrou o grupo inscrito para o Mundial de Clubes de 2021. Entre 2022 e 2023, esteve emprestado ao Portimonense, de Portugal.

A saída de Mateus faz parte de uma reformulação no setor de goleiros do Palmeiras. O clube entende que o jogador ainda não está preparado para disputar posição com Weverton, e Marcelo Lomba tem contrato somente até o fim da temporada. Embora o Verdão não esteja buscando um substituto direto para o titular, a intenção é aumentar a concorrência interna, com uma “sombra” mais qualificada para a posição.

Dupla fica fora de treinamento

O Palmeiras treinou na manhã deste domingo (13), no Allianz Parque, dando sequência à preparação para o duelo contra o Mirassol, marcado para quarta-feira (16), às 19h, na arena alviverde, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido às negociações para suas saídas, Naves e Mateus não participaram das atividades.