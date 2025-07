Qual brasileiro teve o maior feito no Mundial de Clubes? Jornalistas respondem

Próximo da decisão entre Chelsea e PSG, o Mundial de Clubes concentrou os olhares do mundo do futebol no último mês. Um dos principais destaques da competição ficou para o desempenho dos times brasileiros. O Lance! perguntou para jornalistas selecionados de diferentes veículos qual foi o principal feito de um time nacional no torneio: a vitória do Botafogo sobre PSG, atual campeão europeu; a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, finalista do Mundial; ou a chegada do Fluminense à semifinal.

Quem teve o principal feito no Mundial?

A classificação do Fluminense à semifinal do Mundial foi apontada como o maior feito entre os clubes brasileiros no torneio. A maioria dos jornalistas consultados destacou a campanha tricolor como algo histórico, especialmente pela superação de expectativas, a vitória sobre a Inter de Milão nas oitavas e a eliminação do Al-Hilal nas quartas — dois adversários de grande investimento e peso recente no cenário internacional. Para nomes como Gustavo Hofman, Wagner Fernando, Rodrigo Lois e José Ilan, o impacto da campanha vai além de um jogo: representa uma jornada consistente, com peso esportivo e simbólico.

Comemoração dos jogadores do Fluminense (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Ainda assim, a vitória do Botafogo sobre o PSG também recebeu destaque de parte da imprensa. Pedro Ivo Almeida, Flávio Perez, Guilherme Moreno e Gian Oddi ressaltaram a importância da atuação botafoguense diante do atual campeão europeu, lembrando que foi a única derrota e o único gol sofrido pelo time francês em toda a competição. Já o triunfo do Flamengo sobre o Chelsea, embora lembrado, teve menos repercussão entre os entrevistados, por ter acontecido ainda na fase de grupos. A visão predominante é de que um feito pontual, por mais marcante que seja, não supera a profundidade de uma campanha que levou o Fluminense ao top 4 mundial.

Jogadores do Botafogo celebram vitória contra o PSG (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Veja todas as respostas

José Ilan (ex-Globo e Fox Sports)

Ida do Fluminense até a semifinal.

⸻

Pedro Ivo Almeida (ESPN)

Como feito, acredito que a vitória do Botafogo sobre o melhor time do mundo na atualidade. Único gol sofrido do PSG e única derrota em um longo período.

⸻

Gustavo Hofman (ESPN)

Ida do Fluminense até a semifinal.

⸻

Wagner Fernando (Rádio Tupi)

Ida do Fluminense até a semifinal.

⸻

Rodrigo Castro (O Globo)

Fluminense na semifinal. Sem desmerecer os feitos de Flamengo e Botafogo, mas não é honesta a comparação de um jogo isolado com uma campanha. Apesar de serem grandes vitórias, ocorreram ainda na fase de grupos, sem maiores impactos para PSG e Chelsea, hoje finalistas. Por outro lado, nem o mais otimista dos tricolores esperava que o clube estivesse entre os quatro melhores, sendo inclusive o brasileiro com menor orçamento. E eliminou já no mata-mata a Inter (embora em outro momento e sob novo comando, é a atual vice da Champions) e o bilionário Al Hilal, que derrotou o City.

⸻

Flávio Perez (ex-Terra)

Vitória do Botafogo sobre o PSG

⸻

Márcio Dolzan (Lance!)

O maior feito é a ida do Fluminense às semifinais. O Botafogo fez a partida mais memorável da primeira fase, mas o paradoxo é que o sucesso daquele esquema tático fez o seu antigo treinador se abraçar a isso - e deu no que deu. Flamengo vencer o Chelsea é fora da curva? Talvez, mas não muito. É bem menos improvável do que o Botafogo superar o time que três semanas depois faria 4 a 0 no Real Madrid O Fluminense encerrar na antessala da decisão é histórico. É um time que há nove meses corria o risco de cair, e que há três meses jogava um futebol pobre de ideias com o antecessor do Renato. E no Mundial venceu jogando bem a Inter de Milão e o Al-Hilal. Perdeu a semifinal porque pra tudo tem limite.

⸻

Rodrigo Lois (ge)

O maior feito foi o Fluminense chegar à semifinal. A classificação para o mata-mata era prevista, mas o time eliminou a Inter de Milão e o Al-Hilal.

⸻

Vitor Guedes (Lance!)

A vitória sobre o PSG foi, desportivamente, o feito mais difícil, mas, na soma das coisas, o Flu na semifinal (com direito a eliminar a vice-campeã europeia Inter) é o maior feito.

⸻

Guilherme Moreno (ex-Fox Sports e ESPN)

Vitória do Botafogo sobre o PSG.

⸻

João Brandão (Lance!)

O Fluminense chegar em uma semifinal.

⸻

Gian Oddi (ESPN)

Eu acho que, apesar dos titulares poupados pelo PSG na fase de grupos, a vitória do Botafogo é um feito muito impressionante, muito improvável. E não só pela própria competição, mas também pelos jogos anteriores do Paris Saint-Germain, a final da Champions League e tudo que o PSG vem fazendo nos últimos tempos. Tudo isso torna o feito do Botafogo o mais incrível. Olho também para o roteiro do jogo, porque foi uma partida em que o Botafogo sofreu muito pouco. É claro que priorizou a defesa, como tinha que ser, e depois encontrou o gol. Conseguiu se defender de uma maneira muito eficiente. Então, acho que é, para mim, o grande feito, o grande jogo de um brasileiro na competição.