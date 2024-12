Abel Ferreira comenta futuro de Dudu e mudanças no elenco do Palmeiras

Abel Ferreira deixou em aberto o futuro de Dudu no Palmeiras. Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Allianz Parque, o treinador afirmou que a decisão "está entregue ao jogador".

Um dos líderes do elenco alviverde, Dudu perdeu espaço na equipe após sofrer uma lesão na panturrilha, que o afastou dos gramados por algumas semanas. No Palmeiras desde 2015, o jogador possui contrato válido até dezembro de 2025.

– Para ser sincero, não sei. Está entregue ao Dudu. Não tenho muito mais a dizer em relação a isso. Em 2022, o Dudu fez 68 jogos; em 2023, disputou 43 partidas até se lesionar gravemente e retornar este ano. Voltou para recuperar o nível de força e ajudou sempre que pôde, como hoje. Como eu disse, é um assunto que está entregue a ele, aos empresários e à diretoria – disse.

Assim como nos últimos anos, Abel afirmou que o clube fará mudanças no elenco após o término da temporada. Segundo o treinador, cerca de cinco atletas deixarão o Palmeiras, enquanto outros cinco reforçarão o time em 2025.

– Às vezes, a mentira quando é dita muitas vezes se torna verdade. Quero que me mostrem quem foi campeão da Libertadores e Brasileiro quais mudanças que tiveram. Todo ano teve mudança, sempre sai e chega jogador. O Palmeiras bateu recorde de vendas, recorde de dinheiro no ano, recorde no Avanti.

– Vamos fazer reformas, vai sair quatro ou cindo e entrar quatro ou cinco. Às vezes ciclos acabam, às vezes precisa vender. Todos os anos fazemos isso. 2025 não vai ser diferente. Nunca aceitei porque ganhamos ano passado e está tudo bem, e jogadores que não conseguimos trocar, comprar... E esse próximo ano também não sei se vou conseguir os jogadores que quero em 2025, mas vamos continuar trabalhando – afirmou o treinador.

Com a derrota no Allianz Parque, o Verdão terminou o Campeonato Brasileiro na segunda colocação. A tendência é que o elenco alviverde inicie a pré-temporada na segunda semana de janeiro.