Abel elogia campeonato do Botafogo e critica postura do Palmeiras: ‘Faltou alma’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira criticou a postura do elenco do Palmeiras na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste domingo (8), no Allianz Parque. Na visão do comandante português, faltou "alma" para a equipe, que necessitava de uma vitória para manter vivo o sonho do tricampeonato brasileiro.

- Hoje, não lutamos. Merecemos todas as críticas. Fomos a sombra da nossa equipe. Hoje, todo mundo pode criticar, porque faltou alma. Quanto falta alma, tem que falar. Nem ano passado estava tudo bom e nem nesse ano está tudo mal. Sabem quem ganhou a Libertadores ano passado? O Flu, e veio a brigar contra o rebaixamento. Atlético-MG foi finalista de Copa do Brasil e Libertadores. A mim, ninguém vai ensinar que o futebol brasileiro é competitivo - afirmou Abel Ferreira.

Em seguida, o treinador português parabenizou Jhon Textor, presidente do Botafogo, além do conterrâneo Artur Jorge, que faturou os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Glorioso em 2024.

- Eu gostaria que minhas palavras fossem para (John) Textor, dar os parabéns pela bela campanha. Ao meu conterrâneo Arthur Jorge que foi magnífico. Ao capitão deles (Marlon Freitas), também, parabenizar. Foram magníficos - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Com a derrota por 1 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras fechou a competição na segunda colocação, com 73 pontos. O vice-campeonato, por sua vez, irá garantir uma premiação de R$ 45,7 milhões aos cofres do clube.