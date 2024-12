Leila Pereira cobra de Anderson Barros postura do elenco do Palmeiras

A derrota do Palmeiras para o Fluminense pela última rodada do Brasileirão não irritou apenas os torcedores palmeirenses, mas também a presidente do clube, Leila Pereira, que cobrou o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, postura do elenco, ainda no Allianz Parque, segundo apurou o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Fluminense: Allianz Parque não tem lotação máxima para jogo do Brasileirão

Após a partida, a mandatária alviverde, muito irritada, criticou a postura dos jogadores comandados por Abel Ferreira. Leila disse que não admite falta de vontade do time. Para ela, perder é normal, mas não da forma como foi. A presidente ainda disse que quem ficar no clube, precisa ter respeito.

➡️ Fluminense vence o Palmeiras, evita rebaixamento e garante vaga na Sul-Americana

A falta de postura do time, que não mostrou poder de reação após sofrer gol ainda no primeiro tempo, e que ainda tinha chances de título nesta rodada final, foi diferente de outros duelos do Brasileirão, como a vitória nos minutos finais contra o Cruzeiro. O time terminou o Brasileirão em segundo lugar, com 73 grupos.

continua após a publicidade

Apesar de não conquistar o tricampeonato do Brasileirão, o Verdão garantiu uma premiação milionária pela segunda colocação. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará R$ 45,7 milhões ao clube paulista.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Calendário do Palmeiras em 2025

Além de conquistar a segunda posição no Campeonato Brasileiro, que garantiu uma premiação de R$ 45,7 milhões, o Palmeiras está classificado para a fase de grupos da Libertadores e entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O desempenho esportivo nas últimas temporadas, inclusive, assegurou ao clube uma vaga no Super Mundial de Clubes, que será disputado entre os meses de junho e julho. Cabeça de chave do Grupo A, o Verdão irá encarar o Porto, de Portugal, o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos.